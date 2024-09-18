Пострадавших при нападении одноклассника челябинских детей доставили в Москву

Они пройдут лечение в одном из федеральных медицинских центров

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Вечером 17 сентября детей, пострадавших при нападении одноклассника в челябинской школе № 68, доставили на лечение в Москву спецбортом МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Во время полета пациентов сопровождали врачи. Самолет Ан-148 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами», — уточнили в ведомстве.

Известно, что детей доставят в Российскую детскую клиническую больницу по решению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Напомним, 16 сентября во время урока 13-летний школьник ранил одну из девочек ножом, еще одну ударил молотком. Травмы также получили его одноклассник и учительница. Двух девочек прооперировали, их состояние стабильное.