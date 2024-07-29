Пострадавшие от затопления жители Ленинского района получат продуктовые наборы

Доставку организовали сотрудники социальной защиты и спасатели

Жителям Ленинского района, пострадавшим от затопления из-за ливней, доставят продуктовые наборы. В их составе будут мука, рис, гречка, пшено, макароны, чай, сахар, подсолнечное масло, сгущенное молоко и мясные консервы из говядины. Средства на помощь горожанам направили из городского бюджета по решению главы Челябинска Натальи Котовой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Доставкой продуктовых наборов на дом занялись сотрудники социальной защиты населения. Они с пятницы непрерывно работают в пункте временного размещения в школе № 75. Помощь им оказывают спасатели.





Кроме того, тем жителям, кто не может покинуть свои квартиры, по заявке привозят продукты, питьевую воду, лекарства и другие товары первой необходимости. Ежедневно почти 200 человек обеспечены горячим питанием.

Для оказавшихся в зоне подтопления жителей Ленинского района действуют специальные номера. Вопросы по социальной помощи и заявки на покупку товаров и лекарств принимают по телефонам 274-43-12, 256-43-16. Доставку горячего питания на дом организуют по звонку на номера 8 (902) 601-55-33 или 252-28-94. Пункт временного размещения расположен по улице Энергетиков, 17. Телефон: 253-68-46.

Коммунальные и дорожные службы продолжают откачивать воду с проезжей части и внутридворовых территориях. Работы контролирует Наталья Котова.