Пострадавшие от разрушения дамбы жители Киолима получат выплаты в понедельник

Идет оценка ущерба

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба сегодня, 28 июля, сообщил, что те жители Киолима, которые уже подали заявления на получение материальной помощи, получат ее в понедельник, 29 июля, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В поселке Киолим продолжается расчистка завалов, ее завершат в ближайшие дни. Идет оценка ущерба имущества жителей. В понедельник пострадавшие от наводнения люди, которые уже подали заявления, получат материальные выплаты»,— уточнили в правительстве.

По данным Росгидромета, уровень воды в реках региона остается повышенным. Например, «Красносельский» гидрологический пост показал повышение уровня воды в реке Увельке до трех метров.

Как сообщил Алексей Текслер, ситуация непростая, и в ближайшие дни она будет сохраняться такой, поскольку дожди хоть и будут менее интенсивными, но не прекратятся.

Уровень воды в Шершнях перестал расти. В ближайшее время планируется снижение уровня сброса из водохранилища. Уровень воды в реке Миасс также под контролем.

Напомним, из-за разлива реки Миасс в Челябинске временно ограничили движение в районе ТРК «Родник».