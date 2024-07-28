Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба сегодня, 28 июля, сообщил, что те жители Киолима, которые уже подали заявления на получение материальной помощи, получат ее в понедельник, 29 июля, передает пресс-служба правительства Челябинской области.
«В поселке Киолим продолжается расчистка завалов, ее завершат в ближайшие дни. Идет оценка ущерба имущества жителей. В понедельник пострадавшие от наводнения люди, которые уже подали заявления, получат материальные выплаты»,— уточнили в правительстве.
По данным Росгидромета, уровень воды в реках региона остается повышенным. Например, «Красносельский» гидрологический пост показал повышение уровня воды в реке Увельке до трех метров.
Как сообщил Алексей Текслер, ситуация непростая, и в ближайшие дни она будет сохраняться такой, поскольку дожди хоть и будут менее интенсивными, но не прекратятся.
Уровень воды в Шершнях перестал расти. В ближайшее время планируется снижение уровня сброса из водохранилища. Уровень воды в реке Миасс также под контролем.
Напомним, из-за разлива реки Миасс в Челябинске временно ограничили движение в районе ТРК «Родник».