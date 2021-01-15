В поселке Арчаглы-Аят Варненского района накануне произошел пожар. Сгорел жилой щитовой фанерный дом с имуществом и документами хозяйки Риммы Истоминой. Пожарные машины прибыли через одну минуту после сигнала о помощи, но огонь мгновенно распространился по пустотам щитов, и уже полыхал из-под крыши. Из-за большой задымленности пожарные не могли войти в дом и тушить изнутри.
«В составе дежурной команды два человека: один пожарный и один водитель. В экстренных случаях поднимается резервный состав, что и было сделано в тот же момент. Служебная пожарная машина ЗИЛ 131 имеет объем воды 2350 литров, которой хватает на 20 минут тушения. Но сложность оказалась в том, что вода в скважинах для водозабора была подморожена, потому что на улице в этот день было минус 38 градусов, и каждая машина закачивала воду около 40 минут. Пожарные запросили помощи в райцентре», — рассказала пресс-служба администрации района.
Начальник пожарной части 255 южного отряда Александр Чиркин сообщил, что стало причиной пожара еще неизвестно. Хозяйки дома не было. Она работает социальным работником и в это время делала обход своих подопечных. Глава администрации Варненского района Константин Моисеев сообщил, что материальная помощь пострадавшей будет оказана в полном объеме, согласно законодательству. Коллеги окружили заботой Римму Истомину, выделили ей помощь и объявили сбор средств.
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