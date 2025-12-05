Постепенное понижение температуры начнется с 5 декабря в Челябинской области

Местами еще сохраняется небольшой плюс

Арктическая воздушная масса хоть и медленно, но приближается к Челябинской области. Так, сегодня, 5 декабря, в ряде районов вместо небольшого плюса будет слабый минус. Но местами положительные температуры еще сохранятся, обещают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет до +1°C. Возможен слабый снег. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на −2°C. Пасмурно. Штиль.

В Сатке и Златоусте утром пройдет небольшой снег. В целом облачно. Ожидается около −3°C.

В Верхнем Уфалее синоптики обещают снег с дождем. Градусники покажут до −2°C. Ветер западного направления, 3 метра в секунду.

В Южноуральске сегодня около 0°C. День выдастся хмурым, со слабым северо-западным ветром.

В Бакале ожидается до 5°C со знаком минус. Без осадков. Тоже почти без ветра.

В целом температура в регионе составит от −3 до +2°C. Облачно с прояснениями, в горах пройдет небольшой снег. В утренние часы возможен гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4—9 метров в секунду.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в регионе резко похолодает в ночь на понедельник, 8 декабря: температура опустится до −15°C и ниже. Такой она будет сохраняться на протяжении нескольких дней.