Постельное белье, воду и сапоги отправили пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области

Гуманитарную помощь сформировали в Законодательном собрании Челябинской области

Сегодня из Челябинска от офиса регионального отделения партии «Единая Россия» отправился второй конвой с гуманитарной помощью для жителей Оренбургской области. Пострадавшим от паводка орчанам доставят 20‑тонный груз с водой, средствами личной гигиены, резиновыми сапогами, спальными принадлежностями.



Деньги для закупки гуманитарного груза собраны депутатами всех фракций Законодательного собрания Челябинской области. Отправка гуманитарной помощи проходит по инициативе губернатора Челябинской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера.





«По поручению губернатора подключилось Законодательное собрание, и депутаты, и сотрудники аппарата собрали свои личные средства. Собрана разная номенклатура, которая сейчас там наиболее востребована. Ну, к примеру, здесь 1200 пар резиновых сапог, причем очень высоких, 1000 комплектов личной гигиены — от ватных палочек, бритвенных станков, зубных щеток, 1500 комплектов постельного белья»,— отметил председатель Законодательного собрания области Олег Гербер.

Спикер подчеркнул, что гуманитарная помощь сформирована от всех сотрудников и партий, представленных в Заксобрании. Также Олег Гербер уточнил, что сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам продолжится.