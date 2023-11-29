Поставщиков мяса и молочки проверят на Южном Урале

Речь идет о предпринимателях, которые кормят больницы, детские сады и школы

Эксперты Россельхознадзора намерены проверить всех поставщиков, которые завозят животноводческую продукцию в социальные учреждения региона — в детские сады, школы, а также в больницы. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сегодня власти муниципальных образований и области предоставляют ведомству данные поставщиков. После этого с помощью ФГИС „Меркурий“ и искусственного интеллекта данные хозяйствующие субъекты проверяются. В случае выявления нарушений управление информирует об этом руководителя учреждения соцсферы, при необходимости отбираются пробы продукции», — рассказывают в пресс-службе.

В ведомстве замечают, что в 2023 году в 5 раз увеличился отбор проб и во столько же — выявляемость некачественной и фальсифицированной продукции в учреждениях соцсферы. Чаще всего нарушения касаются таких продуктов, как сыр, творог, сухое молоко, питьевое молоко, рыба и мясо. Например, в челябинскую ГКБ № 8 завозили творог с растительными жирами, а в Полетаевский психоневрологический интернат — сухое и питьевое молоко. В детский сад № 22 города Аши поступило фальсифицированное масло.

По итогам проверок некачественная продукция возвращена поставщикам, а 2,5 тонны продуктов уничтожены. При анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов выяснилось, что 60% челябинских производителей и 42% челябинских поставщиков производят и поставляют продукцию, не соответствующую требованиям ветеринарного законодательства.