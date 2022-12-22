Поставщика тепла в Челябинской области заставили погасить 5 млн рублей долга за газ

Пострадать от отключения ресурса могли жители 11 многоквартирных домов

Пять котельных Усть-Катава могли отключить от газа из-за долгов местной коммунальной организации перед поставщиком. Под давлением прокуратуры их владелец выплатил компании «Новатэк» более 5 млн рублей, сообщила сегодня, 22 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения жилищного законодательства были выявлены усть-катавской прокуратурой в деятельности ООО «Теплоэнергетика»: теплоснабжающая организация несвоевременно оплачивала потребленный газ.

Проверяющие сочли, что долги за газ могут повлечь прекращение подачи ресурса, что, в свою очередь, приведет к перебоям в подаче горячей воды и тепла. Прокурор города потребовал от ООО «Теплоэнергетика» погасить долги перед компанией «Новатэк», которые на тот момент превышали 5 млн рублей. Предписание было исполнено.

Согласно информации на сайте ООО «Теплоэнергетика», организация владеет в Усть-Катаве пятью котельными и обслуживает 11 многоквартирных домов, или более 600 квартир.

Долги коммунальных предприятий за энергоресурсы актуальны для многих муниципалитетов Челябинской области. Ранее ИА «Первое областное» писало, что компания «Уралэнергосбыт» уведомила о запуске процедуры банкротства восьми предприятий ЖКХ Челябинской области, которые в сумме задолжали за электричество почти 77,5 млн рублей.