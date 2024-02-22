Поставщик фруктов пытался продать в дом престарелых импортные мандарины под видом российских

Антимонопольщики усматривают в его действиях признаки недобросовестной конкуренции

Участник двух аукционов по поставке свежих фруктов для Верхнеуральского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил предупреждение от антимонопольной службы за недобросовестную конкуренцию, сообщили в Челябинском УФАС.

Продавец указал недостоверные сведения о стране происхождения фруктов.

«Один из участников аукционов в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов и цитрусовых указал „Российская Федерация“, не подтвердив при этом достоверность сведений. Между тем анализ рынка поставки фруктов на территории РФ позволяет сделать вывод о том, что преимущественно их везут в страну из Республики Эквадор, Индии, Китая, Филиппин, Турции», — говорится в сообщении.

Если бы данный поставщик победил на аукционе, он по закону имел бы преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15%.

«Антимонопольный орган пришел к выводу, что действия хозяйствующего субъекта направлены на получение незаконного преимущества перед другими участниками закупки, предложившими к поставке товар с указанием его иностранного производства», — резюмировали в ведомстве.

Участнику, указавшему недостоверные сведения, выдано предупреждение. Он обязан обеспечить соблюдение действующего законодательства, норм и правил добросовестного поведения участника на товарном рынке при участии в закупках.

По результатам аукционов контракты заключены с другим участником — со снижением на 15% от предложенной минимальной цены.