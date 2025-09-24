Поставки арбузов на Южный Урал выросли в восемь раз

А импорт дынь сократился в четыре раза

В Челябинскую область в разгар сезона завезли в восемь раз больше арбузов, чем годом ранее. Первая партия поступила еще в марте, а в июне ввезли 70% всего объема арбузов с начала года, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Первые плоды прибыли в регион из одной из стран Ближнего Востока. Далее основные поставки шли из Узбекистана. На июнь пришелся пик: в этом месяце оформили 70% всего объема арбузов, ввезенных с начала года.

При этом импорт дынь, наоборот, сократился в четыре раза. Их поставляли из Узбекистана и Казахстана.

Все партии прошли необходимые процедуры: совместно с Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведены таможенный и фитосанитарный контроль.

«Грузы выпускались в приоритетном порядке», — сообщил и. о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Напомним, на днях Россельхознадзор не пустил на Южный Урал крупную партию фиников.