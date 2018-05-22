/ Постамент под Лениным по-новому облицуют на площади Революции

На работы выделили больше 14 миллионов рублей.

Архитектурный ансамбль на площади Революции обновят. Речь идет о памятнике Владимиру Ленину, постаменте и трибунах, расположенных справа и слева от изваяния. Стоимость работ оценили в 14,8 миллиона рублей.

Пермской компании ООО «Евразия-Сервис» предстоит демонтировать гранитные плиты постамента, прилегающих площадок, конструкции, чтобы предотвратить последствия негативных воздействий, а также облицевать все новыми плитами.

Муниципальный контракт подписан, исполнитель приступит к работам в ближайшее время. Средства на проведение работ выделены по распоряжению Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. — рассказали сайту «Первый областной» в городской администрации.

О необходимости реконструкции памятника и всего ансамбля заговорили год назад. Тогда работу оценивали в 18 миллионов. Чтобы осуществить задуманное, скульптуру, которая находилась в федеральной собственности, приняли на баланс города.

Напомним, памятник Ленину заложили в 1957 году, в честь 40-летия Великой Октябрьской революции. Открытие состоялось через 2 года. Высота памятника — 17,5 метра. Постамент и трибуну облицевали красным гранитом Емельяновского происхождения.