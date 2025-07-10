Пост Николая Цискаридзе о Челябинской области собрал более 200 комментариев

Восхищение маэстро Южным Уралом нашло живой отклик в сердцах жителей



Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе поделился теплыми воспоминаниями о недавних гастролях Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Челябинской области. В своем телеграм-канале он особо отметил визит на Челябинский трубопрокатный завод.

«Друзья, прошло уже несколько недель с момента гастролей Академии в Кремлевском и на Урале. А воспоминания не утихают... На фото — цех „Высота 239“ Челябинского трубопрокатного завода, который мы успели посетить между спектаклями. Помимо производственной важности, это еще и очень красивое место!» — отметил Николай Цискаридзе.

Артист выразил глубокую признательность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его супруге Ирине за теплый прием.

«Самое большое человеческое спасибо выражаю Алексею и Ирине Текслер за великолепный прием нашей Академии. Радостно видеть в нашей стране Руководителей с большой буквы, которые так искренне любят свой родной регион», — подчеркнул маэстро.

Кроме того, он поблагодарил СМИ за освещение выпускных спектаклей.

Пост Николая Цискаридзе вызвал широкий отклик среди жителей Челябинска. Многие пользователи поделились своими впечатлениями от выступления артистов и посещения завода.

Юлия написала: «Спасибо, Николай Максимович, за очередные добрые слова и о воспоминаниях об Урале! А я всю жизнь буду вспоминать спектакль от вас и ваших детей!» Наталья добавила: «О да! Были в этом цехе на экскурсии со студентами! Впечатлило!» Ирина выразила восхищение: «Какой добрый теплый пост! Спасибо Николай Максимович, что делитесь с нами такими душевными воспоминаниями!» Марина подчеркнула: «Николай Максимович, благодарю Вас за теплые слова о Челябинске, нашем губернаторе, встреча с вами и вашими детьми останется надолго в сердцах южноуральцев!»

Реакция Николая Цискаридзе стала ярким свидетельством успешных гастролей и положительного впечатления от Челябинской области, оставившего неизгладимый след у артиста и его коллектива.