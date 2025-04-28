Пособия на детей в Челябинской области выплатят раньше

График сдвинули только для банковских переводов

Майские праздники повлияли на график выплат пособий для семей с детьми, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Досрочно деньги получат те семьи, которым деньги поступают на банковский счет.

Так, 29 апреля СФР перечислит:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

• выплату на первого ребенка до 3 лет;

• пособие на ребенка военнослужащего по призыву (или мобилизованного).

Далее перечисление детских пособий будет идти по стандартному графику.

Средства за май поступят на банковский счет в июне.

Ежемесячное пособие из средств материнского капитала поступит семьям 5 мая, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — до 7 мая включительно.

Семьям с детьми, которые получают пособия на почте, выплата за апрель будет производиться с 4 по 24 мая 2025 года с учетом режима работы почтовых отделений.