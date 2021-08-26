Пособия на детей от 3 до 7 лет и другие планируют начислять по новым правилам

Минтруд изменит оценку благосостояния российских семей

Минтруд РФ готовит изменения в правила предоставления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также вставшим на учет в ранние сроки беременным женщинам и одиноким родителям. Об этом со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину 26 августа сообщают «Известия».

«Готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — цитируют журналисты Ольгу Баталину.

Сегодня чиновники могут отказать семье в назначении таких пособий, если родители имеют два и более автомобилей. Исключения существую лишь для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки. При назначении выплат также учитывается транспорт, не снятый с регистрационного учета в ГИБДД и находящийся под арестом или в розыске. По новым правилам, такие автомобили учитывать уже не будут.

А в это время Заксобрание Челябинской области утвердило увеличенный размер единовременного пособия по рождению ребенка. Раньше его размер варьировался от двух до шести тысяч рублей в зависимости от очередности рождения ребенка. Теперь сумма становится твердой и составит шесть тысяч рублей. Новшество будет касаться детей, родившихся после 30 ноября 2021 года.

