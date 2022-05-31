Пособие на погребение жертв политических репрессий увеличат до 25 тысяч в Челябинской области

Законопроект приняли депутаты Заксобрания

В Челябинской области родственникам жертв политических репрессий будут возмещать 25 000 рублей на погребение. Соответствующий проект закона сегодня, 31 мая, в первом и третьем чтении приняли депутаты регионального Заксобрания.

«Размер возмещения затрат на погребение жертв политических репрессий на сегодняшний день составляет 5000 рублей. Внесение изменений в закон о мерах социальной поддержки этой категории граждан позволит увеличить размер пособия до 25 000 рублей»,

— рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, проект закона был внесен на рассмотрение депутатов по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ранее документ прошел необходимые проверки и был поддержан комитетом Заксобрания по социальной политике.