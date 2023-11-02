Посмотрите на проблему со стороны: южноуральцам дали советы по борьбе со стрессом

Делимся лайфхаками от врачей областной психоневрологической больницы

Стресс — общая проблема современного человечества, поэтому врачи всех стран бьют тревогу. В 2023 году Минздрав России в рамках Дня осведомленности о стрессе объявил период с 30 октября по 5 ноября Неделей сохранения душевного комфорта. О том, как помочь себе при первых тревожных звоночках и куда обратиться, если не можешь выбраться сам, корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в Челябинской областной психоневрологической больнице № 1.

«Не могу работать», «не могу спать», «нет аппетита», «нет сил», «все бесит» — эти мысли крутятся в голове на повторе, изо дня в день, вызывая все новые приливы, казалось бы, беспричинной печали, провоцируя все более глубокое погружение в депрессию и сплин (в простонародье это называется «накрутить себя»)? Это первые признаки того, что у вас стресс, который может проявиться, в том числе, на физическом уровне — привести к паническим атакам, желудочным и сердечным болям.

«Перепады настроения, внезапные слезы или смех на пустом месте, вспыльчивость, раздражительность, а также постоянные головокружения, нарушения сна, выброс адреналина, после которого может развиться паническая атака, или нехватка серотонина, которая может спровоцировать уход в депрессию, — проявлений стресса множество. Важно помнить, что тревожные состояния — это не смертельно. Но приятного мало. Поэтому с ними надо уметь справляться», — говорит заведующая отделением неврозов и пограничных состояний больницы, доктор медицинских наук, врач высшей категории Ирина Мороз.

По ее словам, первый прием самопомощи при панической атаке — отвлечь, переключить мозг.

«Прежде всего, надо успокоиться при помощи дыхания. Есть методика „На четыре“: на счет четыре делается вдох, затем на этот же счет — задержка дыхания и выдох — тоже на четыре. При этом следует фокус внимания сместить на дыхание, как бы выключив другие мысли. Это такой прием-отвлечение. Также можно переключить внимание на окружающее. Самое простое — посчитать, сколько машин пройдет мимо тебя за пять минут, или посчитать машины, скажем, белого цвета, сосредоточившись строго на одной простой задаче», — рассказала врач.

Впрочем, иногда справиться со стрессом самостоятельно невозможно, и тогда на помощь придет отделение неврозов с комплексной реабилитацией. Она включает не только медикаментозное лечение и психотерапию, но и лечебную гимнастику, гипносон (когда при помощи электроволн выравнивается ритм работы мозга), групповые аутогенные тренировки, а также прогулки и многочисленные вспомогательные методики, такие как арт-терапия и метафорические карты.

«Метафорические карты — это метод свободных ассоциаций, который помогает человеку настроить себя на выписку, на будущее, найти позитивные моменты в решении своих проблем и вопросов», — поясняет Ирина Мороз.

Насколько охотно южноуральцы обращаются за психотерапевтической помощью? По словам главврача больницы Михаила Козлова, если еще 15—20 лет назад «попасть в психушку» казалось страшным приговором, то сегодня эта стигматизация постепенно снимается.

«Люди меняются, меняется мышление, к нам стали чаще обращаться за помощью. К нам обращаются порядка 120 тыс. человек в год, и более 56% — пациенты с неврозами, не связанными с расстройствами шизофренического спектра. В целом происходит около 6 тыс. госпитализаций, и отделение неврозов одно из самых востребованных — койки там практически никогда не пустуют», — рассказал Михаил Козлов.

Добавим, в последние месяцы больница принимает активное участие в реабилитации участников СВО и членов их семей.

Автор: Ольга Бороденок