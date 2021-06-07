Послу Италии в России показали челябинского Давида

Граффити на здании «Ростелекома» показал губернатор на международном форуме в Петербурге

Послу Италии в России Паскуале Терраччано показали граффити «Цифровой Давид» на челябинском здании «Ростелекома». Высокопоставленный дипломат даже написал официальное письмо провайдеру.

Паскуале Терраччано в своем письме отметил, что знаменитая итальянская скульптура Давида широко известна русской аудитории, а воспроизведение ее через современные формы стрит-арта впечатляет. Посол поблагодарил инициатора проекта за продвижение среди широкой аудитории итальянской культуры.

«Это укрепляет культурные связи между нашими странами и питает естественную взаимную симпатию между итальянским и русским народами», — сказал посол Италии в России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о креативных проектах региона. Среди прочих он отметил «Цифрового Давида». Губернатор рассказал, как благодаря объекту стрит-арта компания-инициатор не только продвигает своей бренд, но и укрепляет международные культурные связи.

Напомним, что некоторое время назад свой видеоотзыв о челябинском Давиде оставил мэр Флоренции Дарио Нарделла. Челябинцы, в свою очередь, отправили мэру Флоренции свой ответ и свитшот с изображением челябинского Давида.

«Благодаря таким креативным историям мы дружим и с Флоренцией. Здорово, что ее жители теперь знают, что есть такой город Челябинск. Город не только с огромным промышленным потенциалом, но и возможностями для создания новых проектов в области культуры и искусства», – сказал Алексей Текслер.

Напомним, изображение «Цифрового Давида» появилось на здании офиса «Ростелеком» в октябре 2020 года. Античный красавец изображен в стильном деловом костюме с актуальными атрибутами современной жизни: беспроводными наушниками и планшетом.