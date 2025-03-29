Последнюю Великопостную родительскую субботу встречают христиане 29 марта

Это последнее из трех особых поминовений

Сегодня, 29 марта, православные христиане встречают последнюю Великопостную родительскую субботу. В этот день в храмах проходит особое поминовение умерших. Что это значит и что принято делать — в материале ИА «Первое областное».

В период Великого поста литургия полным чином в храмах совершается только 7 апреля — в праздник Благовещения пресвятой Богородицы. А значит, главное литургическое поминовение умерших совершается реже. Чтобы не лишать их молитвы в пост, церковь установила три особых для этого дня — три Великопостных родительских субботы.

В этом году сразу две родительские субботы совпали с праздниками — днем памяти Державной иконы божьей матери и 40 мучеников, и во многих храмах заупокойные службы отменяли.

В эту родительскую субботу заупокойные службы и панихиды пройдут по всем канонам. Верующие смогут передать священникам записки за упокой и принести поминальные постные угощения. После службы принято отправляться на кладбища и приводить могилы в порядок.

Кстати, в этот день запрещено вспоминать о грехах покойных. Вечеринки и прочие развлечения тоже лучше отложить. По народным поверьям в родительскую субботу нельзя смотреть на падающие звезды и выносить мусор, иначе можно навлечь беду.