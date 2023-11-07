Последняя в 2023 году короткая рабочая неделя началась в России

Работать предстоит четыре дня

В России после длинных ноябрьских праздников началась новая рабочая неделя. Она, кстати, будет короткой: работать россиянам предстоит четыре дня, напоминает ИА «Первое областное».

Последние длинные выходные в этом году прошли в связи с празднованием Дня народного единства. Россияне отдыхали с субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября. Наступившая рабочая неделя будет четырехдневной: трудовыми будут 7, 8, 9 и 10 ноября. Подчеркнем, что касается это тех, кто работает по графику 5/2.

В 2024 году россиян ожидает семь длинных выходных. Подробнее читайте в нашем материале.