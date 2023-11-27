Последняя осенняя неделя в Челябинской области будет теплой

Затяжных снегопадов синоптики не обещают

Уходя, осень решила порадовать жителей Челябинской области теплой погодой: по данным синоптиков, на последней ноябрьской неделе температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от 0 до −5 градусов, местами будет плюсовой. Обильных осадков не ожидается. Подробнее о погоде с 27 ноября по 3 декабря — в нашем материале.

«В уральских регионах фон атмосферного давления повышенный, небольшие снежные заряды возможны местами. Дневная температура превысит уровень климатической нормы — днем ожидается 0...−5°С»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске, по данным популярных погодных сервисов, в первой половине недели будет около 0 градусов. С четверга по воскресенье столбики термометров покажут −3...−5 градусов. Градусом-двумя ниже прогнозируют ночные температуры. В отдельные дни возможен слабый снег.

В городах горнозаводской зоны будет чуть холоднее: в начале недели около −2 градусов, с четверга температура воздуха начнет постепенно опускаться и к выходным достигнет −8 градусов.

А на западе области рабочая неделя начнется, кажется, с рекордных +6 градусов. До среды температура воздуха сохранится плюсовой, к концу недели столбики термометров опустятся до −5 градусов и пройдет небольшой снег.

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