Последняя неделя октября в Челябинской области будет прохладной

Существенные осадки ожидаются ближе к выходным

Конец октября и начало ноября в Челябинской области выдадутся прохладными: температура днем будет подниматься чуть выше нуля градусов. В первой половине недели обойдется без существенных осадков, с четверга в регионе зарядят дожди со снегом. Подробнее о погоде с 28 октября по 3 ноября — в нашем материале.

«В уральских регионах будет преобладать довольно прохладная, но сухая погода с дневной температурой до 0...+5°С. И только в четверг-пятницу скажется влияние атмосферного фронта, несущего вместе с осадками небольшое потепление»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

Сегодня в Челябинске в первой половине дня дождь со снегом и +3°С. Во вторник и среду обойдется без осадков, температура не поднимется. В четверг регион окажется под влиянием циклона, и до конца недели в столице Челябинской области ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура существенно не поднимется — все те же +2...+4°С.

Подобная погода ожидается на большей части территории Челябинской области. Немного отличаться она будет лишь в горных районах и низинах — там на протяжении всей недели от −1 до +1°С, а в выходные вместо смешанных осадков ожидаются снегопады.

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