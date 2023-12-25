Последняя неделя 2023 года в Челябинской области будет теплой и снежной

Понижение температуры до −8 градусов возможно лишь в отдельные дни

Теплая погода, установившаяся в Челябинской области на прошлой неделе, задержится еще на несколько дней: по данным синоптиков, до четверга, 28 декабря, в регионе ожидается небольшой минус. Затем температура опустится и будет близка к средним декабрьским значениям. Существенные осадки ожидаются до четверга. Подробнее о погоде в последнюю неделю 2023 года — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков, первая половина недели будет теплой и снежной из-за проходящего циклона. Во второй половине недели он начнет смещаться в район Ханты-Мансийского автономного округа, воздушные массы начнут выхолаживаться, и температура воздуха в Челябинске предварительно опустится до −7...−8 градусов. Снег не прекратится, но будет слабым.

31 декабря, по предварительным данным, в Челябинске будет около −5 градусов днем. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до −10 градусов. Ожидается слабый снег.







В горных районах Челябинской области температура может быть ниже указанных значений, на западе области — чуть выше.

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