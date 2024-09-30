Последний теплый день обещают южноуральцам 1 октября

В ряде городов воздух прогреется до +23°C

Во вторник, 1 октября, в Челябинской области ожидается последний по-летнему теплый день: воздух в регионе может прогреться до +23°C. Ветер будет слабым, но сменит свое направление на северное. Осадков по-прежнему не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске будет около +5°C, днем потеплеет до +21°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный с переходом на северный, от трех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от +3 до +8°C, местами столбики термометров опустятся до −4°C. Днем воздух прогреется до +18...+23°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления с переходом на северное, от трех до восьми метров в секунду.