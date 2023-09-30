Последний сентябрьский день в Челябинской области будет прохладным и дождливым

Ветер ожидается слабый

Сегодня, 30 сентября, в Челябинске ожидается около +15 градусов. В некоторых районах региона будет прохладнее. День будет дождливым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утро в Челябинске будет промозглым: температура воздуха составит около +8°C, ожидается дождь. Днем потеплеет до +13…+15 градусов. Осадки сохранятся. Ветер преимущественно северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также дождливо: в одних районах прогнозируют небольшие осадки, в других — умеренные. Столбики термометров днем установятся в пределах от +11 до +16°C. Ветер северный, северо-восточный 3—8 метров в секунду.