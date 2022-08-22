Последний этап опрессовок завершается в Челябинске на этой неделе

Горячую воду дадут и тем, кому продлевали срок проведения гидравлических испытаний из‑за ремонта сетей

На этой неделе в Челябинске завершается шестой, заключительный этап гидравлических испытаний. Горячую воду включат в 145 многоэтажках и 27 соцучреждениях, которые попали под последний этап опрессовки, а также на объектах, где возникли аварийные ситуации и срок отключения воды продлили. Об этом 22 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На этой неделе заканчиваем шестой этап опрессовок, подбиваем все аварийные ситуации и подаем горячее водоснабжение»,— доложил он.

Шестой этап гидравлических испытаний по графику должен завершиться 24 августа.

Ежегодно в Челябинске проходит шесть этапов гидравлических испытаний, во время которых сети подготавливают к отопительному сезону. В этом году первый этап стартовал 24 мая, последний — 10 августа.

Обычно горячую воду отключают на две недели, однако ее могут дать как раньше, так и позже в случае, если в ходе проведения работ будут выявлены проблемы.