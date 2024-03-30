Последний день марта в Челябинской области будет дождливым

Погода сохранится ветреной

В воскресенье, 31 марта, в Челябинской области почти повсеместно пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура сохранится плюсовой. День выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до 0 градусов, днем потеплеет до +4...+6 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов пройдет небольшой дождь, на крайнем западе осадки будут умеренными. Местами ожидается дождь со снегом. В ночные часы на юге похолодает до −7 градусов, на остальной территории — от −2 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.