Последний день аномальной жары предстоит пережить Челябинской области

В отдельных районах разыграется непогода

В пятницу, 2 сентября, жителей Челябинской области ожидает последний день аномальной жары. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны дожди, грозы и порывистый ветер.

В ночь на пятницу в регионе столбики термометров приблизятся к +17, +22°C, в горах и низинах обещают от +12 до +17°C. Днем воздух раскалится до +31, +36°C, в горах будет немного прохладнее — от +24 до +29°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы от 13 до 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит от +17 до +19°C, днем потеплеет до +35°C. Прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Уже в субботу, 3 сентября, в регионе ожидается существенное понижение температуры. Более подробно о погоде на выходные читайте на нашем сайте завтра в 18:00.