Последний бастион: жизнь в руках реаниматолога

Практикующий доктор рассказал о профессии и о себе

Неуместно спорить, кто из врачей самый важный в больнице. И все же есть доктора, которые занимают особое место, — анестезиологи-реаниматологи. Они стоят у последней черты, где обрывается жизнь человека. И не дают ее перейти раньше времени. О своей профессии Первому областному информагентству рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 Челябинской областной клинической больницы Алексей Сагидуллин.

Всего в крупнейшей больнице области трудятся около 200 врачей — анестезиологов-реаниматологов. Алексей Валерьевич возглавляет одно из самых ответственных отделений, где лежат экстренные пациенты с инсультом головного мозга.





«То, что я пойду в медицину, знал уже со школы. Я любил биологию и всегда четко осознавал, что буду врачом, хотя медиков в семье не было. Наверное, насмотрелся американского сериала „Скорая помощь“. Там в каждой серии люди спасали людей. Было видно, что медики отдают себя полностью, не выходят с работы — и в большинстве случаев видят результат этих усилий: человек идет на поправку. Эта идея меня привлекала», — говорит доктор.

Поступить в медицинскую академию с первого раза у Алексея не получилось. Тогда он вернулся в родной Миасс и окончил там медучилище, а потом все-таки поступил в академию. Выбирая профиль, не колебался — реанимация, анестезиология.

«Я хотел не просто лечить, а спасать. Реанимация — это все же последний бастион на пути жизни и смерти», — подчеркивает собеседник.





Работа в реанимации требует устойчивой психики. Многие пациенты, если они в сознании, поступают в реанимацию в испуганном состоянии. Но страшно не только им, страшно бывает доктору.

«Если ты не испытываешь страха, ты не человек. Но свой страх нужно контролировать, не показывать виду, ведь на меня возложена большая ответственность», — признается врач.

Еще одно ценное качество в реанимации — умение быстро принимать решения. В помощь медикам разработано множество алгоритмов и методичек, но на практике тактику ведения пациентов врачу приходится определять самому.

«Нестандартные решения приходится принимать постоянно, потому что все методички и алгоритмы написаны в основном по одной патологии, а у человека их всегда очень много и они друг на друга влияют. Если лечить по одной методичке, ничего не получится», — замечает врач.

Должность заведующего реанимацией не позволяет забыть о работе даже на отдыхе или в отпуске. Звонок коллег, которым срочно нужна консультация или совет, может раздаться и в три часа ночи, и когда ты на другом континенте.





«Заведующий в отделении — последняя инстанция. Он должен знать все и по возможности быть на связи всегда. Но я сам согласился на такую работу и полностью понимаю ответственность — никто не заставлял», — говорит Алексей Сагидуллин.

При этом реаниматолог никогда не работает в одиночку: он должен вовремя привлечь терапевтов, хирургов и других специалистов, способных помочь.

Исход лечения также зависит и от настроя самого пациента.

«Своим больным я всегда говорю: если у вас нет желания вылечиться, мы ничем не поможем, что бы ни делали. Настрой человека на выздоровление очень важен. Как это объяснить? Мозг человека до конца не изучен. Были эксперименты, которые показали, что порой больший эффект дают не таблетки, а пустое плацебо. Если мозг пациента дает посыл организму на выздоровление, то вместе с доктором пациент может вытянуть даже очень тяжелые случаи», — уверен реаниматолог.

Среди пациентов реанимации есть и такие, кто пережил клиническую смерть, — их буквально вернули «с того света». Но описать границу жизни и смерти, по словам Алексея Сагидуллина, никто из них так и не смог.

«Никто не рассказывал ни про какие тоннели, ведущие в другой мир. У всех была просто пустота. Они просто теряли сознание, а через какое-то время очнулись», — рассказывает Сагидуллин.

При этом сами реаниматологи — суеверные люди.

«Есть такая примета. Когда родственники звонят и желают спокойного дежурства, зачастую будет наоборот. Желать спокойного дежурства у нас не принято», — признается доктор.





Самое сложное в работе реанимации — сообщить родственникам пациента, что на этот раз медики оказались бессильны.

«Когда ты опытный врач (а я работаю в реанимации 13 лет), ты уже понимаешь исход заболевания. Общаясь с родственниками больного, ты честно говоришь им об этом. Настроить на уход близкого невозможно, но иногда это помогает. И все же сообщать о смерти очень сложно», — признает врач.

Свободного времени мало, но когда оно появляется, доктор старается проводить время активно: ходить в походы, кататься на велосипеде, возвращаться к родителям в любимый Миасс и смотреть новые сериалы о работе врачей.

«О своем жизненном выборе я не жалею. Я считаю, что делаю по-настоящему важное дело. И сегодня поздравляю с профессиональным праздником своих коллег», — говорит Алексей Сагидуллин.

