Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая в 2025 году

Определена и дата выпускных

В этом году в российских школах последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие даты утвердило и рекомендовало регионам Минпросвещения РФ.

Во время торжественных школьных выпускных праздников будут поднимать флаг и исполнять гимн, а также чествовать представителей многопоколенных и многодетных семей. Кроме того, регионам поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Для развития сферы образования правительством России с 2025 года запущен национальный проект „Молодежь и дети“. Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения»,— напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он пожелал выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям.