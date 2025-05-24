Последние звонки прозвучат в школах Челябинской области 24 мая

Выпускники вступают в новую, взрослую жизнь

Сегодня, 24 мая, для выпускников школ прозвучит последний, прощальный звонок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что для ребят завершается целая эпоха, насыщенная яркими и интересными событиями. А впереди школьников ждет новая, взрослая страница жизни.

«Открывайте ее уверенно и смело, не забудьте поблагодарить ваших учителей и родителей за терпение и душевное тепло. Все эти годы они щедро делились с вами знаниями, учили находить ответы на важные вопросы, поддерживали вас в творческих и личностных поисках», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал вчерашним школьникам найти достойное применение своим способностям, правильно выбрать профессию и внести посильный вклад в развитие Южного Урала. И конечно, стать успешными и счастливыми.

Впервые последний звонок прозвучал в 1948 году в двух школах — московской и краснодарской. Со временем регионы начали перенимать эту традицию, и в 1970-х годах последние звонки стали традиционным торжественным праздником окончания школы.

В дни проведения торжественных линеек Госавтоинспекция Челябинской области перешла на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность всех участников праздника.