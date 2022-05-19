Последние звонки начались в школах Челябинской области

Прощание со школой растянется на неделю

В школах Челябинской области уже звенят последние звонки. Накануне праздник прошел в школе Еткуля, а в пятницу, 20 мая, в Магнитогорске проведут городской парад выпускников.

«В Магнитогорске городской парад выпускников пройдет у монумента „Тыл — фронту“. В празднике примут участие одиннадцатиклассники магнитогорских школ и педагоги. По традиции напутствие для ребят подготовят первые лица города»,

— рассказали в пресс-службе мэрии.

Последний звонок во всех школах Челябинска пройдет в один день — 25 мая. Другие школы Челябинской области могут выбрать одну из пяти предложенных региональным Минобром дат: 20 или 21 мая, а также день с 23 по 25 мая.

Из школ Челябинской области в этом году выпускаются 13 тысяч 800 одиннадцатиклассников и почти 37 тысяч девятиклассников.