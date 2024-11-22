Последние выходные ноября в Челябинской области будут теплыми

Почти без осадков

В выходные, 23 и 24 ноября, в Челябинской области на большей части территории сохранится теплая и солнечная погода. В низинах будет чуть холоднее, а на крайнем западе может пройти мокрый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду в регионе продолжит определять гребень казахстанского антициклона: небольшие осадки пройдут лишь на крайнем западе области. Ветер постепенно ослабеет. Температурный фон за счет притока теплого воздуха из южных морей сохраняется повышенным — аномалии среднесуточных температур составят 2—5°С»,— уточнили синоптики.

В ночь на субботу в Челябинске будет около −7°С, днем ожидается от 0 до −2°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный от 5 до 10 метров в секунду. В воскресенье будет солнечно, а воздух может прогреться до +1°С.

По области в выходные ночная температура будет опускаться до −2...−7°С, в горах и низинах — до −10°С. Днем в субботу синоптики прогнозируют от −3 до +2°С, в низинах холоднее — до −6°С. В воскресенье воздух по области может прогреться до +4°С, в низинах сохранится минусовая температура. Переменная облачность, без осадков. В субботу на крайнем западе может пройти небольшой снег. Ветер южный с порывами.