Последние выходные лета будут теплыми и сухими

В субботу еще сохранится ветреная погода

Конец лета решил порадовать жителей Челябинской области теплой погодой без дождей. Так, в предстоящие выходные, 24 и 25 августа, синоптики обещают прогрев до +23 градусов. При этом ночью местами температура будет опускаться почти до +5 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Циклон все дальше смещается на восток, на смену ему приходит область повышенного давления. При менее облачной погоде ожидается более интенсивный дневной прогрев», — уточнили синоптики.

В Челябинске и в субботу, и воскресенье в ночные часы будет около +11 градусов, в дневные — до +21 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, в субботу — до 11 метров в секунду, в воскресенье — от 3 до 8 метров в секунду.

По области в ночь на субботу местами может похолодать до +4 градусов, на остальной территории — от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье ночью по области от +6 до +11 градусов, днем — от 18 до 23 градусов тепла. Переменная область, дождей не ожидается. Ветер северо-западный, слабый.