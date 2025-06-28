Последние выходные июня будут дождливыми в Челябинской области

Местами ожидаются сильные осадки со шквалистым ветром

В Челябинской области сегодня, 28 июня, действует штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра, которые ожидаются в отдельных районах. В Челябинске тоже может пройти сильный дождь с грозой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В столице Южного Урала температура воздуха поднимется до +21 градуса. Пасмурно, дождь с грозой. Ветер преимущественно восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики обещают максимум +18 градусов и небольшой дождь. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Златоусте ожидается +17 градусов и дождь. Вечером может прогреметь гроза.

В Южноуральске без осадков также не обойдется. Температура поднимется до +20 градусов.

В Аше — аналогично.

В Трехгорном день тоже выдастся дождливым. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

В целом по области дневная температура будет варьироваться в пределах от +18 до +23 градусов. Дожди, местами сильные. Возможны ливни. В отдельных районах прогремят грозы и пройдет град. Ветер преимущественно северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 25 метров в секунду.