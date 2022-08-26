Последние августовские выходные в Челябинской области будут жаркими

В субботу в отдельных районах возможны небольшие дожди

В последние августовские выходные, 27 и 28 августа, в Челябинской области сохранится жаркая погода. В субботу в регионе пройдут дожди с грозами, в воскресенье осадков не ожидается.

В ночь на 27 августа в регионе прогнозируют от +10 до +15°C, в горах и низинах похолодает до +5°C. Днем воздух раскалится до +26, +31°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также возможны небольшой дождь и гроза. В ночные часы ожидается от +13 до +15°C, днем столбики термометров покажут от +26 до +28°C. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +10, +15°C, днем поднимется от +26 до +31°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается от +13 до +15°C, днем воздух прогреется от +28 до +30°C. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.