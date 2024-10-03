Последнее светомузыкальное шоу фонтана в Челябинске будет в воскресенье

Фонтаны в столице Южного Урала консервируют на зиму

Последний день работы светомузыкального фонтана в Челябинске — 6 октября. Затем его закроют и начнут готовить к зиме. Горожане смогут насладиться финальным светомузыкальным шоу на набережной реки Миасс в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



«Подсветка включится в 19:00, а самим представлением жители и гости города смогут насладиться с 20:30 до 22:30», — говорится в сообщении.

В сквере Студенческих отрядов, в Саду камней и на Тополинке фонтаны отключат 7 октября. Остальные объекты уже не работают. Фонтан в сквере на площади Революции, например, начали готовить к зиме вчера, 2 октября.



