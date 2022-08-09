После жалобы пациентов в детской больнице Магнитогорска выведут тараканов

Родителей возмутило наличие живности в стационаре

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Пациенты жалуются на нашествие тараканов в неврологическом отделении детской больницы Магнитогорска. Видео из палат, которые кишат живностью, выложили в социальные сети.

«Тараканы даже не бегают, а гуляют. Дети не спят, потому что эти твари время от времени падают с потолка прямо на них. Если такое творится в палатах, то что же в столовой? Кто может повлиять на ситуацию? Помогите, пожалуйста», — пишет в городском паблике Светлана Растригина.

Крик души подкреплен видеозаписью, сделанной в одной из палат. Судя по ролику, в стационаре сделан свежий ремонт: все красиво и чисто, но по кафельным стенам и полу действительно ходят непуганые рыжие тараканы.

В самой больнице проблему не отрицают и обещают провести обработку всего отделения уже на этой неделе.

«В неврологическом отделении санитарная обработка от насекомых и грызунов производится каждые три месяца. Последний раз отделение полностью обрабатывали 15 мая. Пациентов при этом переводили в другие подразделения, а в самом отделении проводили генеральную уборку всех помещений. Следующая плановая обработка запланирована на 12 августа этого года», — сообщили в пресс-службе Центра охраны материнства и детства Магнитогорска.

Помимо этого в отделении регулярно используют средства от тараканов, которые допустимо применять в присутствии пациентов. Но это, видимо, не помогает.

Также медики обещают, что усилят контроль за хранением личных продуктов в палатах.