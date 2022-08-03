После жалоб жителей села под Челябинском бизнесмены заключили договор на вывоз мусора

Ранее в Кайгородово контейнерную площадку в частном секторе использовали рынок и ресторан

Жители села Кайгородово в Сосновском районе устали от переполненного мусорного контейнера и грязной площадки под ним, поэтому самостоятельно навели порядок на улице Луговой. Регоператор выяснил, что местные бизнесмены не заключили договор на вывоз мусора и свозили отходы в частный сектор. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Ранее жители Кайгородово жаловались в соцсети, что в контейнер, установленный у дороги, складируют мусор проезжающие мимо водители, рабочие рынка и грузинского ресторана. Случаи незаконного сброса отходов люди фиксировали на камеры телефонов. Проверка выявила, что у предпринимателей на тот момент не были заключены договоры с регоператором на оказание услуги по вывозу ТКО.

«Выяснилось, что данную площадку для накопления отходов используют не только жители частного сектора, но и отдельные юридические лица. Некоторые из них осуществляют коммерческую деятельность прямо в шаговой доступности от площадки. Те объемы отходов, которые образовывались у юридических лиц в процессе коммерческой деятельности, не принимались во внимание, и весь „неучтенный“ мусор приводил к переполнению на контейнерной площадке», — прокомментировали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Нарушителям выставили требования, после которых они заключили договор с регоператором на вывоз отходов.

Напомним, по закону юридические лица обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО. За несоблюдение требований при обращении с отходами предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности компании на 90 дней.