После вспышки гепатита А в одном из кафе Челябинска Роспотребнадзор инициировал групповой иск

Ведомство призывает пострадавших подключиться к нему

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области подготовило коллективный судебный иск на кафе «Дархан». В январе этого года порядка 50 человек заразились гепатитом Апосле посещения заведения. В пресс-службе ведомства поясняют, что пострадавшие могут присоединиться к иску в защиту своих прав.

«Инцидент Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области был расследован. Установлено, что изготовление пищевой продукции осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. После массового отравления столовая „Дархан“ была временно закрыта по решению суда», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теперь управление Роспотребнадзора по Челябинской области предлагает всем пострадавшим гражданам присоединиться к подготовленным исковым требованиям и взыскать компенсацию. Для этого нужно до 20 апреля 2023 г. обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14, контактный телефон (8-351) 791-54-55.

После 21 апреля 2023 г. потребители могут присоединиться к групповому иску путем самостоятельной подачи заявления о присоединении к исковым требованиям в суд Тракторозаводского района Челябинска.