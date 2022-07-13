После вмешательства депутата Госдумы в Чебаркуле стартовал ремонт детского туберкулезного санатория

Яна Лантратова привлекла к проблеме «Каменного цветка» внимание губернатора и местных властей

В Чебаркуле прошло выездное совещание, посвященное ремонту детского санатория «Каменный цветок». Местные власти отчитались о проделанной с апреля работе перед вице-губернатором Станиславом Мошаровым и депутатом Госдумы Яной Лантратовой, сообщила парламентарий Первому областному информагентству.



Ранее, в апреле 2022 года, Яна Лантратова уже посещала санаторий, где дети проходят многомесячную реабилитацию. Тогда депутата возмутила неблагоустроенность здравницы: на территории отсутствовали даже детская площадка и пляж, были проблемы с кровлей корпуса, ограждением территории и многим другим. Лантратова обратилась за помощью к местным властям и губернатору Алексею Текслеру. Глава региона взял ситуацию на контроль. Спустя три месяца в Чебаркуле подвели первые итоги работ по обновлению «Каменного цветка».

«Приняла участие в очередном выездном совещании, где мы с вице-губернатором Станиславом Мошаровым, замминистра здравоохранения Челябинской области Евгением Ваниным, главой Чебаркульского округа Светланой Виноградовой, депутатом местного ЗакСа Дмитрием Пырсиковым и главврачом санатория Татьяной Огородниковой обсуждали дальнейшее благоустройство территории „Каменного цветка“», — рассказала Яна Лантратова.

По словам депутата, на сегодня уже решена проблема с отоплением санатория, завершается установка детской площадки. Компания «Чебаркульская птица» построила беседки и песочницу. Кроме того, учреждение получило два миллиона рублей на ремонт кровли и 300 тысяч на обустройство заграждения и систему видеонаблюдения, миллион заложен в местном бюджете на ремонт фасада здания.

С пляжем пока решить вопрос не удалось: вокруг санатория болотистая местность, просто так понтон нельзя установить. Лантратова запланировала провести консультацию по этой проблеме с областным министерством экологии.

«Вся эта история прежде всего выявила пробел в законодательстве, который не позволяет муниципалитетам выделять средства на благоустройство вот таких учреждений, и в результате мы имеем обветшалый, непригодный для использования жилой фонд, в котором часто размещены важные социальные объекты», — резюмировала Яна Лантратова.