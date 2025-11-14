После трагедии в Красногорске в одном из регионов провели эксперимент

Службы проверили, поднимут ли люди подозрительные предметы на улице

После недавнего инцидента в Подмосковье, где мальчик потерял пальцы, подняв заминированные деньги, в Бурятии провели социальный эксперимент по проверке бдительности граждан, сообщает arigus.tv. Журналисты совместно с Росгвардией решили выяснить, будут ли люди поднимать подозрительные предметы на улице.

Экспериментаторы положили на тротуар фальшивую купюру, в которую был завернут степлер. Как пояснили организаторы, такой предмет тоже можно заминировать. Целью было понять, что для людей важнее — потенциальная опасность или возможность получить деньги.

Реакция прохожих оказалась разной. Многие действительно останавливались и поднимали сверток.

«Я сначала аккуратненько ногой, а потом только… ну посмотрю», — оправдывалась одна из участниц эксперимента.

Специалисты предупреждают: поднимать незнакомые предметы категорически нельзя.

«Заминировать можно в наше время все что угодно, вообще абсолютно. Начиная от подброшенного паспорта, заканчивая конфеткой», — отметил представитель Росгвардии.

Эксперты напоминают: при обнаружении подозрительных предметов на улице нельзя их трогать, пинать или перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке в полицию — на место приедут взрывотехники и обезвредят потенциально опасный объект.