После трагедии в Байкальске челябинские педагоги обратились к родителям учащихся

В Иркутской области погибли пятеро подростков, отмечавших день рождения

ЧП в Байкальске потрясло многих, в том числе жителей Челябинской области. Сегодня, 28 мая, все обсуждают обстоятельства гибели пятерых подростков. Известно, что в Байкальске (Иркутская область) в ночь на 28 мая 2025 года произошла трагедия с участием несовершеннолетних. Дети в возрасте от 13 до 17 лет отмечали день рождения на даче в СНТ «Горный Байкал» с разрешения родителей. В какой-то момент один из подростков напал на остальных с ножом: четверо были убиты на месте, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает сайт «Твой Иркутск». После нападения предполагаемый подозреваемый поджег дом и погиб при пожаре, таким образом общее число погибших составило пять человек.

Среди пострадавших, находящихся в больнице, есть подростки в тяжелом состоянии: один из них с ножевым ранением шеи, остальные стабильны, но находятся под наблюдением врачей. Троим оказывается психологическая помощь, так как дети находятся в глубоком шоке.

По предварительным данным, причиной трагедии стало употребление спиртных напитков на празднике. Ни один из подростков не состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. В Байкальске объявлен трехдневный траур. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всестороннюю помощь.

В Иркутской области теперь задумались о профилактике подобных случаев. Жители Челябинской области сопереживают родителям и близким погибших детей. В первую очередь люди пытаются определиться: как не допустить таких трагедий?

«Родители, думайте, когда отпускаете детей на совместные ночевки, „вписки“, тусовки, днюхи и так далее», — написали в официальном телеграм-канале челябинской гимназии № 1.