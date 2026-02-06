«После той девушки я перестал брать чужие проблемы на себя» — бармен из Челябинска о работе

Язык посетителя чаще развязывает не алкоголь, а человеческое участие

Часто ли вы готовы рассказать о своих переживаниях практически незнакомому человеку? Кажется, что, именно сидя на маникюре, в парикмахерской или в баре, вы готовы открыть все самые сокровенные уголки своей души. Шестого февраля отмечается Международный день бармена. Корреспондент ИА «Первое областное» попытался понять, что испытывает человек за стойкой, ежедневно встречаясь с чужими проблемами и переживаниями.





Знакомьтесь: Антон Дубов — бармен с пятилетним стажем, за это время сменил три места работы. Заведений было не так много, а это значит, что на одном месте получалось не только прочувствовать атмосферу, но и познакомиться с разными людьми, которые облегчали исповедью свою душу.

— Что обычно рассказывают?

«Тут зависит от формата заведения, но в большинстве своем гости делятся многим: начиная от своих достижений, повышений на работе, замужества до каких-то неудач увольнений и прочего. Отношусь к этому спокойно, ибо с некоторыми людьми поддерживаю общение вне работы», — делится бармен.

— На общительность клиента влияет заведение, алкоголь или сотрудник?

«Важен сотрудник предприятия, нежели само заведение. Как бы тебя ни располагало визуально заведение, львиную часть настроения там создают люди, которые осуществляют в нем элемент всеми любимого сервиса. Если бармен не располагает к себе людей, неформальные беседы вряд ли состоятся», — убежден Антон.

— Как понимаешь, что гость настроен на разговор, а не хочет просто отдохнуть в одиночестве? Есть ли невербальные сигналы?

«Гость, который приходит просто выпить, чаще всего знает, что ему нужно, тупит в телефоне или просто сидит. Людей, которые пришли конкретно за коммуникацией, видно сразу, потому что зачастую они сами начинают разговор, используя любой повод», — делится бармен.

— Как даются тяжелые откровения людей?

«С опытом перестаешь на них зацикливаться. Я лично перестал перекладывать это на себя после случая, когда ко мне пришла грустная девушка, я начал ее веселить в силу того, что смена была пустоватая. Спустя несколько недель она вернулась в бар и рассказала, что в тот день хотела посидеть в любимом баре, а потом дома покончить с собой. После этого я перестал перекладывать эмоции людей на себя».