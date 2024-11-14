После смерти роженицы в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

СК изучает обстоятельства на предмет причинения смерти по неосторожности

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы в одном из медицинских учреждений, сообщили первому областному информагентству в Следственном комитете.



Как мы сообщали ранее, 29-летняя женщина скончалась во время своевременных родов 12 ноября, также умер ее ребенок. Минздрав Челябинской области начал служебную проверку, теперь подключились следователи.

«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ — „причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.