После смертельного ДТП на переезде Ишалино — Ессаульская провели рейд безопасности

С начала года здесь произошло три несчастных случая

На железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская, где во время лобового столкновения с поездом погиб человек, провели рейд по безопасности. Организаторы призывали водителей к строгому соблюдению ПДД, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Несколько дней назад водитель автомобиля проигнорировал запрещающий знак сигнализации и выехал на пути прямо перед идущей по ним электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Один человек погиб, еще один пострадал.

«Этот случай — не единичный. С начала 2025 года в Челябинской области на железнодорожных переездах зафиксировано пять ДТП. Три из них случились на отрезке между станциями Ишалино и Есаульская», — отмечают в пресс-службе.

В рейде приняли участие представители Южно-Уральской железной дороги, Ространснадзора, регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также автотранспортных предприятий. Они лично общались с водителями, раздавали листовки и напоминали, что:

— нельзя выезжать на переезд при закрытом или начавшем закрываться шлагбауме;

— запрещено движение на запрещающий сигнал светофора или дежурного по переезду;

— категорически нельзя выезжать на пути, если в пределах видимости приближается поезд;

— запрещается въезжать на переезд, если за ним образовался затор, вынуждающий остановиться на путях.

«Вес поезда исчисляется сотнями тонн, и остановить его мгновенно невозможно. Даже при экстренном торможении состав может проехать еще около километра», — поясняют железнодорожники.