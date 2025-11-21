На железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская, где во время лобового столкновения с поездом погиб человек, провели рейд по безопасности. Организаторы призывали водителей к строгому соблюдению ПДД, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Несколько дней назад водитель автомобиля проигнорировал запрещающий знак сигнализации и выехал на пути прямо перед идущей по ним электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Один человек погиб, еще один пострадал.
«Этот случай — не единичный. С начала 2025 года в Челябинской области на железнодорожных переездах зафиксировано пять ДТП. Три из них случились на отрезке между станциями Ишалино и Есаульская», — отмечают в пресс-службе.
В рейде приняли участие представители Южно-Уральской железной дороги, Ространснадзора, регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также автотранспортных предприятий. Они лично общались с водителями, раздавали листовки и напоминали, что:
— нельзя выезжать на переезд при закрытом или начавшем закрываться шлагбауме;
— запрещено движение на запрещающий сигнал светофора или дежурного по переезду;
— категорически нельзя выезжать на пути, если в пределах видимости приближается поезд;
— запрещается въезжать на переезд, если за ним образовался затор, вынуждающий остановиться на путях.
«Вес поезда исчисляется сотнями тонн, и остановить его мгновенно невозможно. Даже при экстренном торможении состав может проехать еще около километра», — поясняют железнодорожники.