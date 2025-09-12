После салюта 13 сентября челябинцев развезут на общественном транспорте

В День города продлили работу автобусов, троллейбусов и трамваев

Для челябинцев, решивших посмотреть салют 13 сентября, продлили работу общественного транспорта. Из центра города в разные районы можно будет уехать позже 23:00 на автобусах, троллейбусах и трамваях, сообщил «Организатор перевозок Челябинской области».

После фейерверка транспорт будет ждать пассажиров на 13 остановках. Так, от площади Революции до Металлургического района, ЧГРЭС, «северка» и Ленинского можно будет уехать на трамваях № 3, 5, 16 и 22 и автобусе № 64. С Алого поля до северо-запада, Чурилово и ЧМЗ поедут троллейбус № 12 и автобусы № 2, 8 и 71. От агроуниверситета на автобусе № 2 можно будет доехать до улицы Петра Столыпина.

Также с остановок в центре города можно будет уехать на трамваях: через Карла Маркса поедет № 22, через Цвиллинга — № 7 и 16, через Пушкина — № 7 и 22, через Нагорную — № 3, 16 и 22.

Автобусы № 9 и 18 стартуют от цирка, № 58 — от ДС «Юность» по Доватора, Новороссийской до Чистопольской.

Через Торговый центр поедут троллейбус № 12 и автобус № 8, через Теплотех — трамваи № 3, 15 и 22. От пересечения проспекта Победы и Свердловского можно будет уехать на автобусах № 18 и 34, также через Свердловский проспект до АМЗ пойдет троллейбус № 12.

Напомним, что в субботу в центре Челябинска ограничат движение на время мероприятий ко Дню города.