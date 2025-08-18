После розового дыма проверяют атмосферу в Челябинске

В Минэкологии прокомментировали инцидент на ЧМК



Розовый дым в районе ЧМК 18 августа напугал челябинцев. Дым наблюдался в полдень, продолжался несколько минут. Мы запросили подробности у МЧС и Минэкологии.

«Это результат технологических процессов на Челябинском металлургическом комбинате. По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. По данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах вблизи Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — рассказали 1obl.ru в Министерстве экологии Челябинской области.

Метеорологическая обстановка в городе способствует максимально быстрому рассеиванию выбросов. Однако в связи с возникшей ситуацией передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга проводят дополнительные оперативные замеры. Усилен контроль на стационарных постах в зоне влияния предприятия.

«В данный момент залповый выброс прекращен. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня», — отметили экологи.