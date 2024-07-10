После реконструкции пункт «Бугристое» сможет принять в 4,5 раза больше машин

Вице-премьер доложил президенту России о договоренностях с казахстанской стороной

Пропускной пункт «Бугристое» на границе с Республикой Казахстан стал одной из тем совещания вице-премьера Виталия Савельева с президентом России Владимиром Путиным. Заместитель председателя правительства РФ доложил о модернизации пограничного пункта в Челябинской области, он будет реконструирован в 2026 году, количество полос увеличится с 13 до 32. Виталий Савельев отметил, что модернизация пункта обсуждается на межгосударственном уровне.

Виталий Савельев пояснил, что в начале июня он посетил пропускной пункт «Бугристое» в Челябинской области. С губернатором Алексеем Текслером он оценил пропускную способность автомобильного пункта пропуска. «Бугристое» расположено на границе с Казахстаном.

«В настоящее время его пропускная способность составляет 850 транспортных средств в сутки. После реконструкции она увеличится в более чем 4,5 раза и составит 4000 транспортных средств в сутки. После реконструкции количество полос увеличится с 13 до 32 единиц», — пояснил Виталий Савельев.

Он отметил, что российско-казахстанский участок — самый протяженный участок нашей границы, 7500 км. На нем расположены 52 пункта пропуска, из которых 50 — действующие.

«Я обратился к коллегам с казахстанской стороны, говорил с первым вице-премьером Казахстана, потому что с казахстанской стороны всего 8 полос движения. И мы высказали озабоченность, что 32 полосы наши могут создать пробку на границе с Казахстаном в пункте пропуска „Бугристое“, и первый вице-премьер Роман Скляр обещал мне уделить особое внимание и принять соответствующее решение», — пояснил вице-премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поставил задачу довести время осмотра грузового транспорта на приграничных контрольно-пропускных пунктах до 10 минут.