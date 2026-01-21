После разговора с психологом 17% женщин на Южном Урале передумали делать аборт

Теперь с дамами в положении будут проводить не один, а два разговора по душам

На заседании Совета главных врачей Челябинской области министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская представила доклад о мерах по снижению числа абортов. Несмотря на общее уменьшение количества родов, система поддержки беременных демонстрирует положительную динамику, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В 2025 году в регионе зафиксировано 26 266 родов. Ключевым достижением стало то, что после обязательного доабортного консультирования 17,6% женщин отказались от прерывания беременности.

«Мы себе ставим большие цели: к 2030 году отказ женщин от абортов должен составить 26%», — заявила министр.

Для достижения этой цели в регионе внедряется новая, двухуровневая система консультирования. Согласно недавно утвержденному порядку, у медиков появилась официальная возможность направлять женщину к психологу дважды.

«Первую консультацию женщина будет проходить где хочет: по месту жительства или в любой больнице. А уже вторую — в центрах, где есть врачи, юрист и социальный работник, то есть команда специалистов, которая сможет ответить на весь спектр возникших у женщины вопросов», — пояснила министр.

Параллельно ведется работа с частными медицинскими центрами. На сегодняшний день 57 частных организаций имеют лицензию на проведение абортов, из них эту процедуру выполняют 24.

«У нас четыре частных центра уже отказались от лицензии. Мы надеемся, что другие нас тоже услышат», — добавила глава регионального Минздрава.

Таким образом, стратегия региона основана на усилении психологической и социальной поддержки беременных женщин и конструктивном диалоге с частным медицинским сектором.