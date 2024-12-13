После прямой линии с губернатором жене военного из Усть-Катава провели интернет

Поручение Алексея Текслера выполнили Минцифры региона и компания «Ростелеком»

Информагентство «Первое областное» продолжает рассказывать о южноуральцах, чьи обращения были приняты на прямую линию губернатора. Не прошло и двух дней, как часть таких обращений уже исполнена. В Минцифры региона сегодня доложили, что жене участника спецоперации провели интернет. Именно об этом жительница Усть-Катава попросила главу региона.

Напомним, женщина воспитывает двоих детей. Ее муж служит в зоне специальной военной операции. Уже десять лет местные провайдеры не подключали частный дом семьи к интернету. Женщина обратилась к Алексею Текслеру.

«Минцифры Челябинской области проработало вопрос с оператором связи. 12 декабря компания „Ростелеком“ сообщила нам о подключении этого дома», — поделился первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.

Всего за время прямой линии губернатора в адрес Минцифры Челябинской области поступило около сотни сообщений. По всем обращениям жителей будут приняты соответствующие решения.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году подключены к сети 17 населенных пунктов области, до конца июня 2025 года еще 16 поселков и сел региона.